Дональд Трамп заявил, что хочет провести еще одну встречу с Владимиром Путиным

Автор:Редакция news.by
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет провести еще одну встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью телекомпании Fox News.
/Будет дополнено/.