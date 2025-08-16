Путин завершил рабочий визит в США

Владимир Путин на трапе самолета news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b83c77be-0aff-48b7-b741-d669d10be4fd/conversions/fcdeea95-a31a-4492-b9b5-85e052a9d58e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b83c77be-0aff-48b7-b741-d669d10be4fd/conversions/fcdeea95-a31a-4492-b9b5-85e052a9d58e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b83c77be-0aff-48b7-b741-d669d10be4fd/conversions/fcdeea95-a31a-4492-b9b5-85e052a9d58e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b83c77be-0aff-48b7-b741-d669d10be4fd/conversions/fcdeea95-a31a-4492-b9b5-85e052a9d58e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент России Владимир Путин завершил визит в США, он в общей сложности продлился чуть более пяти часов. Об этом сообщает ТАСС.

Президент России покинул Аляску, где проводил переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Борт специального летного отряда "Россия", которым передвигается Путин, уже направился в РФ.

Кроме того, американские СМИ сообщают, что лидер США Дональд Трамп также вылетел из Анкориджа в Вашингтон.

Переговоры президентов России и США длились около трех часов. По окончании беседы с участием помощников и глав внешнеполитических ведомств Путин и Трамп сделали заявления для СМИ.