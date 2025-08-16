3.72 BYN
Путин завершил рабочий визит в США
Президент России Владимир Путин завершил визит в США, он в общей сложности продлился чуть более пяти часов. Об этом сообщает ТАСС.
Президент России покинул Аляску, где проводил переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Борт специального летного отряда "Россия", которым передвигается Путин, уже направился в РФ.
Кроме того, американские СМИ сообщают, что лидер США Дональд Трамп также вылетел из Анкориджа в Вашингтон.
Переговоры президентов России и США длились около трех часов. По окончании беседы с участием помощников и глав внешнеполитических ведомств Путин и Трамп сделали заявления для СМИ.
Путин заявил о настрое России на украинское урегулирование и восстановление связей с США. Американский лидер в свою очередь заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что не во всем сторонам удалось прийти к согласию.