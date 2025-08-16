Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование на Украине носило долгосрочный характер - Путин

Москва искренне заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому конфликту. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил во время пресс-конференции после окончания переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщает ТАСС.

Он также подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование на Украине носило долгосрочный характер. "Наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец. Но при этом мы убеждены, что, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, о которых говорили неоднократно", - отметил президент РФ.

Путин заявил, что Москва готова работать над тем, чтобы обеспечить безопасность Украины. "Я согласен с президентом Трампом, он сегодня говорил об этом, что должна быть обеспечена и безопасность Украины. Конечно, мы готовы над этим работать", - сказал российский лидер.

По его словам, Россия рассчитывает, что Киев не будет предпринимать попыток препятствовать намечающемуся прогрессу в урегулировании. Он также заявил, что Москва видит желание администрации Трампа содействовать разрешению украинского кризиса.

Переговоры России и США завершились в Анкоридже на Аляске. Президенты двух стран выступили перед прессой по итогам встречи в узком составе. Пресс-конференция завершилась без ответов на вопросы журналистов. Президенты России и США пожали руки после заявлений для СМИ и ушли вместе.