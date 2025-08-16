"По шкале от 1 до 10 я бы дал сегодняшнему дню 10". Трамп оценил прошедшие переговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что оценивает прошедший саммит с российским коллегой Владимиром Путиным на 10 баллов из 10. Такое заявление он сделал в комментарии телеканалу Fox News, сообщает ТАСС.

"По шкале от 1 до 10 я бы дал сегодняшнему дню 10", - сказал Трамп, отвечая на просьбу оценить прошедшую встречу с Путиным.

Переговоры России и США завершились в Анкоридже на Аляске, они продлились около трех часов. Президенты двух стран выступили перед прессой по итогам встречи в узком составе. Пресс-конференция завершилась без ответов на вопросы журналистов. Президенты России и США пожали руки после заявлений для СМИ и ушли вместе.

Как позднее отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры двух стран сделали исчерпывающие заявления, поэтому было решено отказаться от вопросов журналистов на пресс-конференции.

Песков завил, что разговор Путина и Трампа позволяет дальше уверенно вместе идти по пути поиска вариантов урегулирования. По его словам, разговор Путина и Трампа был очень позитивным.