3.72 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Кремль: Путин и Трамп завершили переговоры общением "на ногах"
Автор:Редакция news.by
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп завершили переговоры. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, пишет ТАСС.
Как свидетельствуют обнародованные Кремлем кадры, завершив пресс-конференцию, лидеры РФ и США продолжили общение "на ногах", прежде чем Путин направился на военное кладбище Форт-Ричардсон, чтобы возложить цветы на могилы советских летчиков. Этот символический жест был посвящен памяти пилотов, погибших во время Второй мировой войны, и подчеркнул историческую связь между Россией и регионом.
Отмечается, что Путин и Трамп общались через российского переводчика, беседа прошла в дружеском ключе и завершилась крепким рукопожатием.