Главные тезисы и цитаты из заявления Путина на пресс-конференции после переговоров с Трампом
🔹Россию и Аляску разделяет только Берингов пролив, страны - близкие соседи
🔹Отношения России и США скатились до самой низкой точки со времен холодной войны за время, пока не проводились прямые контакты между лидерами
🔹Разговоры с Трампом по телефону ранее были доверительными и откровенными
🔹Россия видит желание администрации Трампа содействовать разрешению украинского кризиса. Диалог глав России и США назрел, нужно было переходить к диалогу, уходить от конфронтации
🔹Россия искренне заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому конфликту
🔹Россия заинтересована, чтобы урегулирование на Украине носило долгосрочный характер
🔹Сложившаяся ситуация на Украине - это трагедия и тяжелая боль для России
🔹У России и США много интересных направлений для совместной работы
🔹Россия надеется, что Киев и его европейские союзники не будет препятствовать намечающемуся прогрессу в урегулировании
🔹России и США важно вернуться к сотрудничеству
В конце выступления Владимир Путин поблагодарил Трампа за доверительный тон беседы и отметил, что рассчитывает на то, что сегодняшние договоренности с Трампом положат начало деловым и прагматичным отношениям России и США.