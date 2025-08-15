Главные тезисы и цитаты из заявления Путина на пресс-конференции после переговоров с Трампом

Главные тезисы и цитаты из заявления Владимира Путина на пресс-конференции после переговоров с Дональдом Трампом:

🔹Россию и Аляску разделяет только Берингов пролив, страны - близкие соседи

🔹Отношения России и США скатились до самой низкой точки со времен холодной войны за время, пока не проводились прямые контакты между лидерами

🔹Разговоры с Трампом по телефону ранее были доверительными и откровенными

🔹Россия видит желание администрации Трампа содействовать разрешению украинского кризиса. Диалог глав России и США назрел, нужно было переходить к диалогу, уходить от конфронтации

🔹Россия искренне заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому конфликту

🔹Россия заинтересована, чтобы урегулирование на Украине носило долгосрочный характер

🔹Сложившаяся ситуация на Украине - это трагедия и тяжелая боль для России

🔹У России и США много интересных направлений для совместной работы

🔹Россия надеется, что Киев и его европейские союзники не будет препятствовать намечающемуся прогрессу в урегулировании

🔹России и США важно вернуться к сотрудничеству