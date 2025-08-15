Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Трамп заявил, что намерен обсудить с Путиным на Аляске соглашения по ядерным вооружениям

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет провести еще одну встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью телекомпании Fox News.

/Будет дополнено/.

