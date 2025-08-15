3.72 BYN
Трамп заявил, что намерен обсудить с Путиным на Аляске соглашения по ядерным вооружениям
Автор:Редакция news.by
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет провести еще одну встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в интервью телекомпании Fox News.
/Будет дополнено/.