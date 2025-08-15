Главные мировые СМИ пестрят фотографиями исторической встречи Путина и Трампа

Совместное фото Трампа и Путина перед началом переговоров опубликовал Белый дом, подписав его слоганом: "В поисках мира". А главные мировые СМИ пестрят фотографиями исторического встречи - французская Paris Match, La Repubblica, Der Spiegel, американская The Washington Post. В фокусе - первое за долгое время рукопожатие мировых политических тяжеловесов.

В целом, же первые оценки более чем позитивные. Так Reuters отмечает: Трамп и Путин приветствовали друг друга, как старые друзья, сказать, что прием был теплым, - значит преуменьшить. Агентству вторит CNN: язык тела двух лидеров был далек от холодного. Когда Путин шел к Трампу по красной дорожке, тот несколько раз хлопнул в ладоши, приветствуя его на американской земле впервые за 10 лет.