Заявления Трампа после саммита Россия - США

После саммита Россия - США на Аляске 15 августа 2025 года президент США Дональд Трамп сделал несколько ключевых заявлений на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.

🗣Трамп охарактеризовал почти трехчасовую встречу как "очень продуктивную", но отметил, что окончательного соглашения по урегулированию конфликта между Россией и Украиной достичь не удалось.

🗣Трамп заявил: "Мы договорились по многим пунктам", подчеркнув некоторый прогресс, особенно по нескольким ключевым вопросам, но уточнил, что "сделки не будет, пока не будет полного согласия".

🗣Он выразил оптимизм относительно перспектив мира, сказав: "У нас есть хороший шанс добиться мира. Мы еще не достигли цели, но я благодарен Путину и его команде".

🗣Также Трамп указал, что саммит стал подготовкой к возможной трехсторонней встрече с участием Владимира Зеленского, заявив в заранее записанном интервью Fox News, что следующая встреча включит его самого, Путина и Зеленского.

🗣Кроме того, Трамп подчеркнул цель подготовить почву для дальнейших переговоров, назвав саммит "прощупывающей встречей" для оценки возможностей перемирия. Он занял твердую позицию, предупредив о "очень серьезных последствиях" для России в случае отсутствия прогресса, хотя не уточнил, о каких именно последствиях идет речь.