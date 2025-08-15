Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Путин: Россия считала и считает украинский народ братским, а происходящее - трагедией

Россия считала и считает украинский народ братским, а происходящее - трагедией и тяжелой болью, заявил Путин. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил российский лидер Владимир Путин, пишет ТАСС.

Новость дополняется.

