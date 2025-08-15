3.72 BYN
Лукашенко: Одно из направлений, где мы можем преуспеть, - лекарства и ветеринарные препараты
На совещании у Президента 15 августа обсудили перспективы развития биофармацевтики в стране как производства лекарств для людей, так и для ветеринарных нужд. Именно фармация может стать по доходности новым IT-сектором в стране.
Это совещание у главы государства практически сразу стало масштабнее, чем было заявлено. Собирались говорить о витебском БелВитунифарме. Сегодня это крупный производитель ветеринарных препаратов в стране. Собственно поэтому первым, кого журналисты увидели во Дворце Независимости, был глава Витебского региона Александр Субботин, к сведению, доктор биологических наук.
Практически сразу к нему присоединились нынешний глава Академии наук Владимир Караник и министр здравоохранения Александр Ходжаев.
Президент практически сразу с начала совещания обозначил, что речь пойдет о фармацевтике в целом - и о лекарствах для людей, и о препаратах для животных. Только БелВитунифарм выпускает около 150 наименований, в том числе биологической продукции. Что касается "лекарств для людей", то выпуском медикаментов занимаются 52 организации, из которых всего 16 государственные.
"Для того чтобы обеспечить нормальную жизнь людей, нужно людей накормить, нужно людей одеть, нужно людей вылечить. Сейчас это очень важно. Лечить нужно их. Заразы в мире предостаточно. Мы много говорим о своем развитии. Любая страна, независимая, суверенная, да и не только, может, и часть страны, области - они всегда думают о том, в каком направлении двигаться, как развиваться", - отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
"Мир предоставил нам серьезный шанс для развития и для того, чтобы наша страна была богатой. Я имею в виду человеческий потенциал, - продолжил Александр Лукашенко. - Мозги у наших людей приличные, люди многое могут делать. И вот появились направления: IT-технологии и все, что с ними связано, искусственный интеллект… И одно из направлений, где мы можем преуспеть, - лекарства и ветеринарные препараты". Их существенное преимущество в том, что они не требуют наличия значительных природных ресурсов, полезных ископаемых, а нужны прежде всего квалифицированные кадры и технологии. И одно, и другое в Беларуси имеется. "Нужны мозги, нужно вкладывать в технологии, которые уже известны, и двигаться дальше", - сказал глава государства.
"Поэтому, определяя на будущую пятилетку направления нашего развития, думаю, надо находить такие отрасли и направления, которые бы менее были зависимы от таких ресурсов, как нефть, газ, металл и так далее, - ориентировал Президент. - Это нам надо будет, но в относительно небольших объемах для того, чтобы существовало то, что нам досталось от Союза (Советского Союза - прим. ред.), что мы сохранили и модернизировали. А вот новые направления - это в том числе лекарства".
Рынок, с одной стороны, если говорить про лекарства для людей, насыщен. В стране зарегистрировано более 4 тыс. лекарственных средств. Разбег от каплей в нос до противоонкологических препаратов, но белорусских из них всего 1,7 тыс.
"Беларусь идет по пути импортозамещения - к технологическому (как модно сегодня говорить) суверенитету, достичь которого невозможно без собственных крупных производств, таких центров, где есть собственные научные лаборатории и разработки, где мыслят на 10 и 20 лет вперед. Витебский регион имеет все предпосылки для создания мощного производственного объединения в области биофармацевтики. Т.е. может это объединение работать и для сельского хозяйства, и для медицины (лекарства, вакцины и ветпрепараты). Технологическим ядром, как предлагается, сейчас должен стать БелВитунифарм, - пояснил глава государства.
Что такое техническое ядро? Это в первую очередь подготовленные люди. Да, действительно в Витебске на базе БелВитунифарма это можно будет сделать проще всего, но Президент потребовал не ограничиваться возможностями только северного региона. А что касается именно витебского предприятия, по нему есть вопросы в стратегии.
В первую очередь Президент спросил, как реализуется указ № 430. "Вы на нем настаивали, я согласился, подписал указ. Если он не выполнен, то почему, кто ответит? А приходить ко мне в очередной раз и делать вид, что вы ни при чем и кто-то этот указ не выполнил, не получится, - предупредил глава государства. - Мне докладывают, основная проблема - так называемый пакет инвестиционных проектов, которые находятся в разной степени готовности. В частности, не завершен производственный комплекс по выпуску вакцин, и дорогостоящее оборудование простаивает. Это недопустимо. Вам выделяли немалые бюджетные деньги".
Александр Лукашенко потребовал окончательно определиться, по какому пути следует пойти предприятию для завершения проектов - достраивать производства самостоятельно или привлечь инвестора.
И вот с этого момента в диалоге на совещании вскрылась, наверное, на сегодня основная проблема отрасли. В фарме Беларуси есть и частные, и госкомпании. Причем частных, как в ветеринарном секторе, так и в сегменте создания препаратов для людей больше. Управленцы, естественно, разные. И какие препараты производить - эти решения принимаются на местах. Условно, можно производить одно и то же обезболивающее, но никто при этом не берется за препараты, которые связаны с помощью кишечнику. Вот, казалось бы, почему? Но именно это и приводит к тому, что нужны импортные аналоги.
"Самое печальное для меня, может, я и не прав, что у нас государственные якобы как-то управляются государством. Плохо, хорошо - неважно. А частные... Подумаешь, пусть сами живут, выживают и работают как хотят", - обозначил проблему Президент.
"У государства есть механизм регуляторики, который позволяет определять политику в этом направлении", - сказал председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Караник.
"Т.е. руки выкрутить мы им можем всегда? А нам не руки выкручивать надо! Нам надо объединяться и вместе работать", - уверен Президент.
Владимир Караник обратил внимание, что такие предприятия действительно могут работать сообща, но для этого нужно эффективно пользоваться регуляторными механизмами.
Александр Лукашенко убежден, что частные предприятия вместе с государственными могут работать в единой организационной структуре с учетом общих интересов. При этом, добавил он, руководству этой структуры совсем необязательно слишком сильно вмешиваться в работу частных предприятий.
"У нас появилась куча разрозненных предприятий, которые, может быть, и дублируют производства государственных, а может быть, непонятно зачем конкурируют потом на рынках и прочее. Почему мы не можем создать определенный холдинг, где были бы учтены интересы и государственных, и частных (предприятий - прим. ред.)?" - предложил один из вариантов решения Президент.
Госсектор закрывает серьезные социальные функции. Если говорить про ветеринарию, даже препараты для вакцинации диких животных от бешенства - на плечах государства. Иммунизация с воздуха - самый эффективный способ для сохранения популяции лис, волков и медведей. Из всех препаратов для людей белорусского производства, которые продаются в аптеках, 60 % стоят за упаковку до 7 рублей. Это и есть фармбезопасность для белорусов, когда лекарства могут позволить все. Но сейчас вопрос стоит в том, что самой отрасли нужно подрастать и в производстве априори дорогостоящих препаратов, новых разработок. А вот для этого нужно взаимопонимание между всеми игроками рынка.
"На сегодняшний момент нам обозначено движение на среднюю и краткосрочную перспективу. Президент считает, что существующая система используется не в полной мере, все возможности регуляторные не задействованы на полную мощность. Поэтому задача первая: обеспечить эффективное использование имеющихся механизмов и постепенно выработать концепцию, которая направлена на совершенствование этих механизмов", - подчеркнул председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Караник.
Решили вопрос на совещании по стратегии развития витебского БелВитунифарма. Точно не прибегают к услугам иностранных инвесторов. В ближайшее время Президенту представят источники финансирования. Масштабный инвестпроект планируется реализовать до 2030 года.
"Это будут передовые препараты, которые будут не только импортозамещением заниматься у нас в стране, но и занимать свою достойную полку в аптеках других стран. Основной ресурс человеческий у нас есть. У нас есть школы и фармацевтов, и микробиологов, появляются школы вирусологов. Это Академия наук, это вузовская наука, на самой фабрике еще есть технологи и люди, которые знают, что делать с вирусом, с микроорганизмами или с другим патогенным началом. Проект направлен, с моей точки зрения, для того, чтобы научные школы и этих людей сохранить и увеличить их количество", - отметил губернатор Витебской области Александр Субботин.
Сейчас отрасль должна начать объединяться как минимум на уровне диалога, чтобы не вступать в ненужную конкуренцию и все-таки серьезно смотреть в сторону импортозамещения. Формация по объему денег на рынке сейчас не менее емкая, чем IT-сфера. Самое продаваемое в мире лекарство сегодня связано с лечением меланомы и рака легких. Его объем реализации в денежном выражении достигает 30 млрд долларов в год. Новая нефть. И вот тут уже не про природу. Все зависит только от людей. Что могут белорусы, покажет время.