Трамп считает возможным приехать с визитом в Москву
Президент США Дональд Трамп в ответ на приглашение своего российского коллеги Владимира Путина приехать в Москву заявил, что считает это возможным. Об этом он сказал на совместной с лидером России пресс-конференции по итогам встречи в Анкоридже, сообщает ТАСС.
Владимир Путин пригласил своего американского коллегу в Москву. Соответствующее заявление он сделал после завершения переговоров с президентом США в узком формате.
"О, это интересно. Меня могут за это немного покритиковать, но я могу представить, что это возможно. Большое спасибо, Владимир. И спасибо всем", - сказал Трамп в ответ на приглашение Путина.
Президент США также выразил уверенность в том, что их следующая встреча с Путиным состоится "совсем скоро". Нынешний саммит американский лидер назвал очень продуктивным. По его словам, "был достигнут огромный прогресс".
Ранее в Анкоридже завершились переговоры России и США. По их итогам Путин и Трамп выступили перед прессой. Пресс-конференция завершилась без ответов на вопросы журналистов. Президенты России и США пожали руки после заявлений для СМИ и ушли вместе.