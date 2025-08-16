Трамп считает возможным приехать с визитом в Москву

Дональд Трамп news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/00b265e9-19c1-4c74-88e8-77afb59ac7c5/conversions/9fbfb92b-a3c0-4b7f-a297-7b6549841378-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/00b265e9-19c1-4c74-88e8-77afb59ac7c5/conversions/9fbfb92b-a3c0-4b7f-a297-7b6549841378-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/00b265e9-19c1-4c74-88e8-77afb59ac7c5/conversions/9fbfb92b-a3c0-4b7f-a297-7b6549841378-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/00b265e9-19c1-4c74-88e8-77afb59ac7c5/conversions/9fbfb92b-a3c0-4b7f-a297-7b6549841378-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент США Дональд Трамп в ответ на приглашение своего российского коллеги Владимира Путина приехать в Москву заявил, что считает это возможным. Об этом он сказал на совместной с лидером России пресс-конференции по итогам встречи в Анкоридже, сообщает ТАСС.

Владимир Путин пригласил своего американского коллегу в Москву. Соответствующее заявление он сделал после завершения переговоров с президентом США в узком формате.

"О, это интересно. Меня могут за это немного покритиковать, но я могу представить, что это возможно. Большое спасибо, Владимир. И спасибо всем", - сказал Трамп в ответ на приглашение Путина.

Президент США также выразил уверенность в том, что их следующая встреча с Путиным состоится "совсем скоро". Нынешний саммит американский лидер назвал очень продуктивным. По его словам, "был достигнут огромный прогресс".