Трамп заявил, что Лукашенко сообщил ему о желании Путина заключить сделку по Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил ему о настроенности главы российского государства Владимира Путина на достижение договоренности по Украине. Об этом Президент США заявил в интервью телеканалу Fox News.

Как отмечает ТАСС, Трамп заявил телеканалу, что во время телефонного разговора с Лукашенко Президент Беларуси был очень позитивно настроен на предстоящий саммит лидеров России и США.

"Он (Александр Лукашенко. - Прим. ред.) друг Путина, они близкие соседи и работают вместе. Он считает, что Президент Путин хочет заключить сделку, он хочет прекращения конфликта", - сказал Президент США во время интервью Fox News, которое было записано по дороге на Аляску.

Как стало известно ранее, президенты Беларуси и Соединенных Штатов Америки Александр Лукашенко и Дональд Трамп 15 августа провели телефонный разговор. Лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонней повестки, региональную тематику и ситуацию в горячих точках, включая Украину. В ходе разговора была достигнута договоренность продолжить контакты. Президент Беларуси пригласил Дональда Трампа с семьей в Минск, и это приглашение было принято.