3.56 BYN
3.22 BYN
3.37 BYN
"Это останется в истории" - о чем написали в книге "Донбасс - Новороссия. Белорусский взгляд"
На пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" 20 февраля была представлена книга "Донбасс - Новороссия. Белорусский взгляд". Это сборник документальных материалов, где белорусские журналисты и общественные деятели передают свои впечатления от поездки в зону проведения специальной военной операции.
"Важно, что это белорусская книга, а не российская "пропаганда", как ее выдают. Это взгляд представителей той страны, которая приложила максимальное количество усилий для того, чтобы примирить Россию и Украину. Важно, что именно белорусские журналисты фиксируют события, берут интервью у участников этих событий. Мы ощущаем дух времени. Это останется в истории", - подчеркнула заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по культуре Елена Драпеко.
Григорий Азаренок, политический обозреватель телеканала СТВ, соавтор книги "Донбасс - Новороссия. Белорусский взгляд":
"Мы в первую очередь рассказывали о людях: о мирных жителях, о бойцах, которые преодолевают страшное проклятие смерти, побеждают и живут, живут, несмотря ни на что".
Экземпляры нового издания, по словам гендиректора Национальной библиотеки Беларуси и соавтора книги "Донбасс - Новороссия. Белорусский взгляд" Вадима Гигина, находятся на Донбассе, в Новороссии. "Мы совсем недавно вернулись из очередной поездки. И эти книги есть в библиотеках Луганска, Мелитополя, есть в Донецке, у наших друзей, у руководства этих регионов. И мы видим, что люди воспринимают то, что написано, потому что мы это делали от души. С верой в то, что мы делаем, и убежденностью в нашей общей правоте" - обозначил Вадим Гигин.
"Мы своими поездками на Донбасс всегда стремились помочь людям. И информационная работа - это тоже помощь. Мы стремились помочь разобраться в том, что происходит. Ведь существует слишком много всяких вбросов и стереотипов, противоречий, слухов, домыслов по этой теме", - заметил он.
Спецкор "Первого информационного" и соавтор книги "Донбасс - Новороссия. Белорусский взгляд" Ксения Лебедева также обозначила: "Эта книга - возможность вспомнить не только о том, что мы там видели, как белорусские журналисты на территории Донбасса, это возможность вспомнить в том числе и наших героев. Потому что там сегодня не только россияне защищают наше общее будущее, наше Союзное государство, но и белорусы-добровольцы, которые с 2014 года отправились туда по велению своей совести".
Как отметил председатель ОО "Движение "Союз" и соавтор книги "Донбасс - Новороссия. Белорусский взгляд" Сергей Лущ, идея отразить это все на печатных страницах возникла, когда накопился целый ворох эмоций и опыта после пережитого в поездках. "И наступил такой момент, когда это стало перехлестывать через край и требовало, наверное, осмысления через себя", - сказал он.
"Ученые через 30, 50, 100 лет будут изучать этот период. Книга - это честное свидетельство, это документальный материал, это факт, который можно учитывать при анализе ситуации", - заметила Елена Драпеко.