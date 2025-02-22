"Это останется в истории" - о чем написали в книге "Донбасс - Новороссия. Белорусский взгляд"

На пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" 20 февраля была представлена книга "Донбасс - Новороссия. Белорусский взгляд". Это сборник документальных материалов, где белорусские журналисты и общественные деятели передают свои впечатления от поездки в зону проведения специальной военной операции.

"Важно, что это белорусская книга, а не российская "пропаганда", как ее выдают. Это взгляд представителей той страны, которая приложила максимальное количество усилий для того, чтобы примирить Россию и Украину. Важно, что именно белорусские журналисты фиксируют события, берут интервью у участников этих событий. Мы ощущаем дух времени. Это останется в истории", - подчеркнула заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по культуре Елена Драпеко.

Григорий Азаренок news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a21c5e9f-d887-4a4f-8d53-bc3768938474/conversions/ab06cb18-90fd-4e26-a0cb-fc83fecfd8ed-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a21c5e9f-d887-4a4f-8d53-bc3768938474/conversions/ab06cb18-90fd-4e26-a0cb-fc83fecfd8ed-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a21c5e9f-d887-4a4f-8d53-bc3768938474/conversions/ab06cb18-90fd-4e26-a0cb-fc83fecfd8ed-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a21c5e9f-d887-4a4f-8d53-bc3768938474/conversions/ab06cb18-90fd-4e26-a0cb-fc83fecfd8ed-xl-___webp_1920.webp 1920w

Григорий Азаренок, политический обозреватель телеканала СТВ, соавтор книги "Донбасс - Новороссия. Белорусский взгляд":

"Мы в первую очередь рассказывали о людях: о мирных жителях, о бойцах, которые преодолевают страшное проклятие смерти, побеждают и живут, живут, несмотря ни на что".

Экземпляры нового издания, по словам гендиректора Национальной библиотеки Беларуси и соавтора книги "Донбасс - Новороссия. Белорусский взгляд" Вадима Гигина, находятся на Донбассе, в Новороссии. "Мы совсем недавно вернулись из очередной поездки. И эти книги есть в библиотеках Луганска, Мелитополя, есть в Донецке, у наших друзей, у руководства этих регионов. И мы видим, что люди воспринимают то, что написано, потому что мы это делали от души. С верой в то, что мы делаем, и убежденностью в нашей общей правоте" - обозначил Вадим Гигин.

Вадим Гигин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0889861e-5588-4550-af71-113c87fd5823/conversions/bb281486-f2c0-4d68-b886-827800121b81-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0889861e-5588-4550-af71-113c87fd5823/conversions/bb281486-f2c0-4d68-b886-827800121b81-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0889861e-5588-4550-af71-113c87fd5823/conversions/bb281486-f2c0-4d68-b886-827800121b81-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0889861e-5588-4550-af71-113c87fd5823/conversions/bb281486-f2c0-4d68-b886-827800121b81-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Мы своими поездками на Донбасс всегда стремились помочь людям. И информационная работа - это тоже помощь. Мы стремились помочь разобраться в том, что происходит. Ведь существует слишком много всяких вбросов и стереотипов, противоречий, слухов, домыслов по этой теме", - заметил он.

Ксения Лебедева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a218b401-e287-4b61-941c-be49bc8a7c90/conversions/a1aa0739-63d0-40a5-903c-e52adfd264d3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a218b401-e287-4b61-941c-be49bc8a7c90/conversions/a1aa0739-63d0-40a5-903c-e52adfd264d3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a218b401-e287-4b61-941c-be49bc8a7c90/conversions/a1aa0739-63d0-40a5-903c-e52adfd264d3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a218b401-e287-4b61-941c-be49bc8a7c90/conversions/a1aa0739-63d0-40a5-903c-e52adfd264d3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Спецкор "Первого информационного" и соавтор книги "Донбасс - Новороссия. Белорусский взгляд" Ксения Лебедева также обозначила: "Эта книга - возможность вспомнить не только о том, что мы там видели, как белорусские журналисты на территории Донбасса, это возможность вспомнить в том числе и наших героев. Потому что там сегодня не только россияне защищают наше общее будущее, наше Союзное государство, но и белорусы-добровольцы, которые с 2014 года отправились туда по велению своей совести".

Сергей Лущ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65ed031d-06f5-49fc-b544-43a906984903/conversions/73b3c3b9-7996-46e8-bbf5-4b9befb48417-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65ed031d-06f5-49fc-b544-43a906984903/conversions/73b3c3b9-7996-46e8-bbf5-4b9befb48417-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65ed031d-06f5-49fc-b544-43a906984903/conversions/73b3c3b9-7996-46e8-bbf5-4b9befb48417-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65ed031d-06f5-49fc-b544-43a906984903/conversions/73b3c3b9-7996-46e8-bbf5-4b9befb48417-xl-___webp_1920.webp 1920w

Как отметил председатель ОО "Движение "Союз" и соавтор книги "Донбасс - Новороссия. Белорусский взгляд" Сергей Лущ, идея отразить это все на печатных страницах возникла, когда накопился целый ворох эмоций и опыта после пережитого в поездках. "И наступил такой момент, когда это стало перехлестывать через край и требовало, наверное, осмысления через себя", - сказал он.