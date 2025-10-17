"Это шаг к будущей профессии" - участница школьного этапа республиканской олимпиады

В Беларуси подходит к концу школьный этап республиканской олимпиады. Тысячи ребят выполняют задания по 18 учебным предметам. Лучшие получат шанс представить свои школы, лицеи и гимназии на районном и городском уровнях.

Расскажем, какие возможности открывает участие в олимпиадном движении.

Олимпиады помогают проверить знания и найти призвание

В 20-й гимназии - рабочая тишина. Участники школьного этапа республиканской олимпиады по химии выполняют задания. Среди них и учащаяся 11-го класса Анна Разборова. Девушка уверена: олимпиады - шаг к будущей профессии.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/44d0e3f6-88f6-4dc5-a324-128fcad11b36/conversions/4b0a8ab8-d101-4544-a45f-3b9a6499fa24-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/44d0e3f6-88f6-4dc5-a324-128fcad11b36/conversions/4b0a8ab8-d101-4544-a45f-3b9a6499fa24-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/44d0e3f6-88f6-4dc5-a324-128fcad11b36/conversions/4b0a8ab8-d101-4544-a45f-3b9a6499fa24-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/44d0e3f6-88f6-4dc5-a324-128fcad11b36/conversions/4b0a8ab8-d101-4544-a45f-3b9a6499fa24-xl-___webp_1920.webp 1920w

Анна Разборова, учащаяся гимназии № 20 г. Минска:

"Я решила участвовать в олимпиадах, чтобы определить, в каких темах мне еще предстоит разобраться, понять, насколько сильны мои знания по предмету. Мне нравится химия как предмет, она мне интересна, и в олимпиадах даются нестандартные задания, мне нравится разбираться в них. Участие в олимпиадах дает дополнительные знания по предмету, более глубокие, дает возможность принять свое решение о профессии, о предмете, который будешь сдавать на ЦТ".

От школьной доски к университетской аудитории

Cтудент факультета прикладной математики и информатики БГУ Максим Монастырский уже знает, к чему приводят усердие и труд. Еще год назад он стоял у школьной доски, а сегодня учится в одном из самых престижных вузов страны. Победа в республиканской олимпиаде по математике помогла поступить сюда без экзаменов. Накопленный опыт пригодился с первых дней учебы в вузе.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c034264-dad8-4058-b7dd-0091312af71d/conversions/533786de-00e2-4d9c-8a95-def1c80b1e42-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c034264-dad8-4058-b7dd-0091312af71d/conversions/533786de-00e2-4d9c-8a95-def1c80b1e42-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c034264-dad8-4058-b7dd-0091312af71d/conversions/533786de-00e2-4d9c-8a95-def1c80b1e42-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c034264-dad8-4058-b7dd-0091312af71d/conversions/533786de-00e2-4d9c-8a95-def1c80b1e42-xl-___webp_1920.webp 1920w

Максим Монастырский, студент факультета прикладной математики и информатики БГУ:

"Я начал участвовать в олимпиадах с 7-го класса, это был 2021 год. У меня по математике три первых диплома и два третьих по итогу за 5 лет. Олимпиада дала мне много интересных знаний, которые я использую в том числе для решения задач. Например, комбинаторные задачи часто встречаются на олимпиадах, и они помогают в программировании. Также это стрессоустойчивость. Еще на олимпиадах можно найти интересных друзей".

Для победителей олимпиад особые условия поступления

В нашей стране для победителей олимпиад действуют особые льготы. Призеры первой, второй и третьей степени получают 100 баллов по профильному предмету. А обладатели похвальных отзывов, с отметками не ниже шести, могут поступить в вуз вне конкурса.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ff4c124-abaa-4efd-a273-769cf902fc97/conversions/106765f2-758f-4715-bb44-adf1818cf08f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ff4c124-abaa-4efd-a273-769cf902fc97/conversions/106765f2-758f-4715-bb44-adf1818cf08f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ff4c124-abaa-4efd-a273-769cf902fc97/conversions/106765f2-758f-4715-bb44-adf1818cf08f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ff4c124-abaa-4efd-a273-769cf902fc97/conversions/106765f2-758f-4715-bb44-adf1818cf08f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Наталья Житникова, консультант управления высшего образования главного управления Министерства образования Беларуси:

"Необходимо отметить победителей третьего этапа республиканской олимпиады. Такие ребята имеют право на зачисление без вступительных испытаний на педагогические специальности, на наиболее востребованную экономикой специальности при наличии рекомендаций педагогического совета во все вузы страны. А также они имеют право на зачисление без вступительных испытаний в региональные вузы".