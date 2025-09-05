Эвакуация раненых, защита города. Как военные отработали день тишины на полигоне Лосвидо

В Беларуси продолжаются военные учения КСОР ОДКБ. Всю неделю на белорусских полигонах военные отрабатывают взаимодействие, вопросы снабжения и тыла.

И если накануне армейские специалисты работали с минометами, то 5 сентября маневры прошли под знаком тишины. Днем тишины, конечно, его называют только военные. Для нас, для обывателей, журналистов он был весьма громким.

На полигоне под Витебском работают военные специалисты стран ОДКБ

5 сентября была и стрельба, и взрывы, освобождение города, освобождение заложников. В общем много интересных эпизодов.

А начался сегодняшний день на полигоне Лосвидо с учения "Эшелон-2025", в рамках которого были задействованы подразделения тыла. Сегодня показали так называемый медицинский поезд. Это такой состав, который вывозит раненых из точки эвакуации. Собирается такой состав в течение, по сути, суток и готов перевозить большое количество раненых людей в безопасное место. Это такая советская традиция, но, как показывает современный опыт конфликтов, изобретать велосипед не надо. И какие-то старые, точнее, проверенные методы действительно сегодня работают.

Борис Спасский, начальник отдела военно-медицинского управления Министерства обороны Беларуси:

"Отрабатываем эпизод - использование железнодорожного транспорта для медицинской эвакуации раненых и больных. Это временно создаваемое медицинское подразделение, предназначенное для медицинской эвакуации на небольшие расстояния. Время в движении составляет, как правило, не более 24 часов. Предполагается, что экипаж данной военно-санитарной летучки будет составлять примерно 33 человека, из них 3 врача. Он оснащается необходимым медицинским имуществом, санитарным имуществом для оказания раненым и больным в пути следования неотложной медицинской помощи, а также ухода за ними".

В дальнейшем уже был этап взаимодействия. Сегодня работали в связке плечом к плечу вооруженные силы и внутренние войска. Различные подразделения по замыслу учения. Незаконное бандформирование после отступления захватило часть города, вот эту часть освобождали как раз в связке спецы военные и внутренних войск. Это было достаточно эффектно.

Александр Кожевников, начальник управления служебно-боевого применения подразделений специального назначения внутренних войск МВД Беларуси:

"В замысле этих учений предполагалось уничтожение незаконного вооруженного формирования, захватившего населенный пункт, освобождение в этом населенном пункте заложников. Также в замысле предполагалось рассмотреть такие вопросы, как уничтожение незаконного вооруженного формирования на водной акватории. Причем противник был очень сильно подготовлен, проводил минирование береговой линии".

Во время всех этих маневров задействуют самые различные подразделения вооруженных сил, внутренних войск, МЧС и других ведомств, которые заинтересованы в безопасности нашей страны. Самый приятный этап - это, конечно, награждение. Как отмечается, очень важно чувство братского плеча.