Эволюция боевой техники или белорусское искусство воевать и предотвращать войну

Новости, связанные с оружием, во многом составляют повестку дня мировых масс-медиа. В топе неизменно ракеты. Здесь подвижек, изменений, новых технологий, прорывов и провалов в избытке для ежедневных сообщений.

Актуальность темы обусловлена не только активным применением образцов непосредственно на поле боя. Обладание необходимым количеством и качеством в сфере ракетных технологий позволяет странам сдерживать агрессию. Такова и стратегия Беларуси.

Почти аномальное предвидение и упреждение - те аргументы, с помощью которых руководство Беларуси тонко лишает воинствующих соседей агрессивных соблазнов. Еще до актуализации каких-либо угроз у Минска появляются инструменты сдерживания или уравновешивания, что остужает горячие головы. Так силы специальных операций у нас сфокусировались на борьбе с диверсионно-разведывательными группами одними из первых в Европе. Нам не пришлось на ходу переучивать десант для борьбы с нестандартными формированиями, что делают только сейчас после анализа СВО в НАТО. Территориальные войска Беларусь тоже стала форсированно развивать гораздо раньше соседей, мы теперь спокойно оглядываемся, а не нервно смотрим в чью-то спину. И вот ракетостроение. Еще 10 лет назад в Синеокой шли дискуссии - стоит ли вкладываться в отрасль, которую способны потянуть считанные страны мира. К счастью, Главнокомандующий сказал да. Так у нас появился в том числе "Полонез". В наши дни за его аналогом HIMARS выстраивается очередь из различных якобы продвинутых государств. А у нас наш "Полонез" уже применяется в модернизированных вариантах.

"Как и беспилотная авиация, данная отрасль относительно молодая для ВПК, создавали мы ее буквально с нуля. Чего-то достигли, что-то у нас не получилось или не получается. Как и в остальных секторах экономики, мы действуем максимально эффективно, исходя из имеющихся финансовых ресурсов. Это прежде всего. Нам нужно определиться, куда и как двигаться дальше в этом направлении, учитывая формы и методы ведения боевых действий в современных условиях", - сказал Александр Лукашенко в августе 2025-го.

Кстати, буквально через несколько дней после совещания по ракетостроению у Президента Беларуси ведущие мировые СМИ сообщили об одобрении администрацией президента США поставки Украине 3350 дальнобойных управляемых ракет. Такое вот послесловие. Так что тема рабочая. И хорошо, что для нас не новая. Правда, та же специальная военная операция не устает демонстрировать: техника остается продолжением профессионализма человека, а не наоборот. Порой даже повидавшие на своих веках комплексы в умелых руках оказываются наиболее рациональными средствами защиты. Это касается как мощных, так и небольших ракетных систем.

Недавно в армии прошла тренировка подразделений войсковой ПВО, где ультрасовременные цели уверенно поражались образцами с советскими корнями.

"Войсковое ПВО является неотъемлемой частью для обеспечения боевых действий сухопутных войск. В настоящее время задействованы зенитные ракетные комплексы ближнего действия "Стрела-10М2" и "ПЗРК "Игла". Комплексы эффективны для борьбы с низколетящими целями на малых и предельно малых высотах. Это могут быть любые воздушные цели, включая крупные беспилотные летательные аппараты самолетного типа", - рассказал военнослужащий зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона.

К слову, в ходе подобных учений военные исследуют ранее неизученный потенциал вооружений. Речь идет даже о выработке моделей противодействия крылатым ракетам с помощью переносных зенитных комплексов. Почему бы и нет. Здесь можно вспомнить, что белорусы одни из первых в мире научились наводить на крылатые ракеты истребители. Наведем и относительно дешевую и массовую "Иглу".

Алексей Селезень, командир зенитной ракетной батареи:

"Переносной зенитный ракетный комплекс "Игла" предназначен для поражения низколетящих воздушных целей. Работает по самолетам, вертолетам. Допустима работа по крылатым ракетам. Полевые выходы помогают закрепить у военнослужащих уверенность в нашем комплексе, помогают увеличить практику работы на комплексе и в целом чувствовать себя уверенно".

Применяется повсеместно.