3.70 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Ей покорилось небо: в отряде пилотов "Белавиа" работает единственная девушка-пилот
Автор:Редакция news.by
Дорогу нашему авиафлоту прокладывает команда профессионалов в 10 тысяч сотрудников – те, кто обслуживают технику, пассажиров, обеспечивают безопасность в небе и на земле. Это искусство, которое требует огромного труда, подготовки и дисциплины. И хоть за штурвалом мы привыкли видеть мужчин, в отряде пилотов "Белавиа" работает единственная девушка-пилот, дерзнувшая покорить облака.
Волевая и при этом обаятельная Наталья Титенкова ведет за собой многотонную стальную птицу Airbus сквозь облака и грозы.
Историю первой белоруски, которая стала пилотом, и что для нее идеальный рабочий день - смотрите сегодня в "Главном эфире" на "Беларусь 1".