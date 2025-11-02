Ей покорилось небо: в отряде пилотов "Белавиа" работает единственная девушка-пилот

Дорогу нашему авиафлоту прокладывает команда профессионалов в 10 тысяч сотрудников – те, кто обслуживают технику, пассажиров, обеспечивают безопасность в небе и на земле. Это искусство, которое требует огромного труда, подготовки и дисциплины. И хоть за штурвалом мы привыкли видеть мужчин, в отряде пилотов "Белавиа" работает единственная девушка-пилот, дерзнувшая покорить облака.



Волевая и при этом обаятельная Наталья Титенкова ведет за собой многотонную стальную птицу Airbus сквозь облака и грозы.