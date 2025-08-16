Эйсмонт о cпартакиаде СМИ: Наша задача - сохранить главный приз в стенах БТ

Дружеская атмосфера с нотками соперничества - в Стайках собрались самые спортивные журналисты. Там проходит Республиканская спартакиада СМИ.

Участники соревнуются в беге, волейболе, настольном теннисе и не только. Всего спартакиада в 2025 году собрала 20 команд, а это более 500 человек, которые соперничают за звание самого спортивного средства массовой информации.

Отметим, что действующим чемпионом первенства является Белтелерадиокомпания.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

"Для нас эта спартакиада является волнительной, потому что прошлую мы выиграли. Здесь все люди амбициозные, некоторые команды мечтают отобрать у Белтелерадиокомпании пальму первенства, поэтому нашей задачей является не просто хорошо выступить и провести время, но и сохранить главный приз в стенах Белтелерадиокомпании. Очень надеюсь, что так оно и случится".

Министр информации Беларуси Марат Марков добавил, что в такой неформальной обстановке налаживаются лучшие связи не только между журналистами, но и руководители смотрят по-другому на своих подчиненных. "А журналисты, в свою очередь, смотрят на своих руководителей и понимают, кто и что из них может сделать не только в кабинете с ручкой. Когда кто-то из них проявляет себя на спортивных соревнованиях, это добавляет ему немного уважения", - считает он.