Ежов: Атомная энергетика - символ современного подхода к зеленой политике

Атомная энергетика стала символом современного подхода к зеленой политике, а сотрудничество в этой сфере Беларуси и России является очень перспективным. Таким мнением поделился политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов.

Дмитрий Ежов также заявил, что нужно четко понимать и тот факт, что в обозримой перспективе основной темой будет атомная энергетика, "поэтому сотрудничество и взаимодействие в этом направлении России и Беларуси представляется вполне перспективным и довольно значимым".