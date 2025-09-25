3.64 BYN
Ежов: Атомная энергетика - символ современного подхода к зеленой политике
Автор:Редакция news.by
Атомная энергетика стала символом современного подхода к зеленой политике, а сотрудничество в этой сфере Беларуси и России является очень перспективным. Таким мнением поделился политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов.
"Атомная энергетика является на данный момент направлением, которое во многом олицетворяет современный подход, вернее, подход к так называемой зеленой энергетике", - считает эксперт.
Дмитрий Ежов также заявил, что нужно четко понимать и тот факт, что в обозримой перспективе основной темой будет атомная энергетика, "поэтому сотрудничество и взаимодействие в этом направлении России и Беларуси представляется вполне перспективным и довольно значимым".
Фото: sb.by