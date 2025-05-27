Ежов: Лидеры Беларуси и России отличаются крайней степенью адекватности

"Со стороны Украины Беларусь воспринимается как фактический союзник России, это очень большой плюс для наших двух стран. Но такие союзнические отношения как между двумя нашими государствами, лидеры которых отличаются крайней степенью адекватности, что является большой редкостью в современном мире, стоят дорогого".