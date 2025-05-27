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Ежов: Лидеры Беларуси и России отличаются крайней степенью адекватности
Между Беларусью и Россией достаточно тесные взаимоотношения. Поэтому содействие страны в обмене военнопленными является символичным поступком.
Дмитрий Ежов, политолог, доцент Финансового университета при правительстве России:
"Со стороны Украины Беларусь воспринимается как фактический союзник России, это очень большой плюс для наших двух стран. Но такие союзнические отношения как между двумя нашими государствами, лидеры которых отличаются крайней степенью адекватности, что является большой редкостью в современном мире, стоят дорогого".
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