Ежов о саммите ШОС: Речь идет прежде всего об экономическом сотрудничестве

На саммите ШОС в Тяньцзине приоритет был отдан вопросам экономического сотрудничества. По оценкам экспертов, это связано с глубокой трансформацией мировой экономики и перестройкой финансовых связей.

Дмитрий Ежов, политолог, доцент Финансового университета при правительстве России:

"Речь здесь идет прежде всего об экономическом сотрудничестве, о трансформации финансовой и экономической систем, которые построены по западному образцу и, образно говоря, доживают последние дни. Ясно, что это все растянется еще на годы, если не на десятилетия".

Но, по словам политолога, плавная трансформация уже происходит, как бы больно не было наблюдать за этим ряду западных государств.