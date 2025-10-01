Этими голосами будет петь страна! "Фактор.by. Дети" - грандиозная премьера Белтелерадиокомпании, уже с 13 октября отправляется в турне по Беларуси. Мы дадим шанс каждому юному таланту проявить себя.

Кто сказал, что детям нельзя на "Фактор.by"? Новое вокальное шоу "Фактор.by. Дети" ищет ярких и талантливых.

Если тебе от 7 до 14 лет, и ты поешь с пеленок, заходи на сайт и заполняй заявку. Пойди с родителями на предкастинг в твоем городе.

Ждем тебя 13 октября в Могилеве, 15 октября в Витебске, 17 октября в Бресте, 19 октября в Гродно, 21 октября в Гомеле. А с 23 по 26 октября в Минске.