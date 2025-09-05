3.70 BYN
Федерация профсоюзов Беларуси подарила Брестской СДЮШОР профсоюзов три спецтренажера
Три специальных тренажера подарила Федерация профсоюзов Беларуси Брестской СДЮШОР профсоюзов. Они уже установлены и предназначены прежде всего для ребят, которые занимаются греблей на байдарках и каноэ, а их в учреждении 65. Зимой выход в воду для спортсменов закрыт, и такой вариант поможет им всегда быть в тонусе.
Также в школе есть отделения по велоспорту и триатлону. Работает учреждение уже 40 лет, и только за последние 5 лет здесь подготовили одного мастера спорта международного класса и двух мастеров спорта Беларуси.
Владислав Полешко, бронзовый призер чемпионата мира - 2025 по гребле на байдарках и каноэ в Милане:
"Это классное подспорье для малышей. Я занимаюсь этим видом спорта с 2010 года, то есть уже долго. На моих глазах база преобразилась существенно. Появилось намного больше возможностей для того, чтобы показывать хорошие результаты".
В Беларуси действует более 90 спортивных школ профсоюзов. В них занимаются свыше 30 тыс. юных белорусов, которых тренируют по 52 видам спорта.