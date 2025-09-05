Федерация профсоюзов Беларуси подарила Брестской СДЮШОР профсоюзов три спецтренажера

Три специальных тренажера подарила Федерация профсоюзов Беларуси Брестской СДЮШОР профсоюзов. Они уже установлены и предназначены прежде всего для ребят, которые занимаются греблей на байдарках и каноэ, а их в учреждении 65. Зимой выход в воду для спортсменов закрыт, и такой вариант поможет им всегда быть в тонусе.

Также в школе есть отделения по велоспорту и триатлону. Работает учреждение уже 40 лет, и только за последние 5 лет здесь подготовили одного мастера спорта международного класса и двух мастеров спорта Беларуси.

Владислав Полешко, бронзовый призер чемпионата мира - 2025 по гребле на байдарках и каноэ в Милане:

"Это классное подспорье для малышей. Я занимаюсь этим видом спорта с 2010 года, то есть уже долго. На моих глазах база преобразилась существенно. Появилось намного больше возможностей для того, чтобы показывать хорошие результаты".

Владислав Полешко, бронзовый призер чемпионата мира - 2025 по гребле на байдарках и каноэ в Милане news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/08205221-0cf8-45cc-a7b6-9fb846474393/conversions/c49df5fd-a117-4c1d-bc7b-6e78635e743c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/08205221-0cf8-45cc-a7b6-9fb846474393/conversions/c49df5fd-a117-4c1d-bc7b-6e78635e743c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/08205221-0cf8-45cc-a7b6-9fb846474393/conversions/c49df5fd-a117-4c1d-bc7b-6e78635e743c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/08205221-0cf8-45cc-a7b6-9fb846474393/conversions/c49df5fd-a117-4c1d-bc7b-6e78635e743c-xl-___webp_1920.webp 1920w