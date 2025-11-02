Финансовые потери и порча продуктов: к чему привело закрытие границы между Беларусью и Литвой

Президент Беларуси Александр Лукашенко еще раз напомнил, что Беларусь открыта к разговору без нагнетания ситуации. Только вот достучаться до соседей все сложнее.

Европейские перевозчики уже подсчитывают, во сколько им обойдется простой грузовиков, застрявших на территории Беларуси. И уже речь идет о миллионах евро, это не говоря о том, что литовские машины уже простояли 25 дней, встав в электронную очередь еще задолго до всех слухов о закрытии границ и метеозондах.

Конечно, на белорусской стороне есть где купить продукты, воду, но заменит ли это домашний очаг? Конечно, нет.

Можно было бы представить, что люди находятся в ресторане, но приготовление пищи происходит на белорусско-литовской границе, потому что официальный Вильнюс вдруг решил ее закрыть. И этим вдруг все сказано.

Такую фактически жизнь между двумя странами, не понимая, когда границу откроют, можно наблюдать уже 5 дней. До этого возможность пересечь границу была. Правда, в очередях нужно было простоять 20, а то и 30 дней, и все это было сделано для литовских граждан, которые ездили в Беларусь по безвизу, но страдают прежде всего грузоперевозчики.

Учитывая, что "Каменной Лог" - единственный пункт пропуска из Беларуси в Литву после закрытия границы (при этом только для определенных категорий граждан). Каково жить на границе, ощутила и корреспондент "Первого информационного".

Утро на границе начинается с того, что все умываются кто где может. Душ можно принять на заправке (это организовали белорусы). Там же можно постирать и просушить вещи.

Александр стоит на границе 5 дней. Везет скоропорт - сыры и колбасы из Москвы в Калининград, который, кстати, входит в тот самый "ограниченный" список, куда доехать можно, но при условии, что вы проезжали по Беларуси транзитом, но на границе это еще нужно доказать.

Александр, дальнобойщик:

"26 октября я приехал в "Бенякони", там простоял двое суток, потом сказали, что границу вообще закроют. Мы экстренно переехали сюда. Под таможенным контролем еще заявление надо будет писать. Вообще недружественное действие со стороны Литвы, просто заблокировали. А мы не можем привезти продукты к нам в область".

А вот коллеги Александра стоят уже 22 дня.

Пересекать границу имеют право граждане Евросоюза и члены их семей, а также те, кто имеет вид на жительство, дипломаты и кто перевозит литовскую диппочту, но Узбекистан, Таджикистан, Казахстан под этот список не попадают, они застряли. И как тут быть, вопрос поставлен ребром.

"Только стал на очередь, но здесь отмену дали без предупреждения, а груженый, поэтому обратно никак не можем поехать. Выбора нет, придется ждать столько, сколько скажут", - сказал один из водителей большегруза.

Многие таких испытаний не выдерживают, поэтому оставляют машину и попросту уезжают (кто в гостиницу, кто к себе домой). Причем пустуют машины в основном с литовскими номерами.

Детали дела о шарах уже всем известны, что это способ перемещения контрабанды, в частности, сигарет. Да, с участием белорусов, но заказывали и поднимали их не они. Литва эту ситуацию, как и происходит в последнее время, решила политизировать. Так Беларусь стала в один ряд с Китаем и Россией - это последний список официальных врагов Вильнюса.

Несколько раз в день женщина по имени Алина привозит на границу нормальные по цене, а главное, горячие обеды и ужины. То, что это спасает тех, кто здесь находится, бесспорно, но это для тех, кто привык к белорусской кухне. Узбеки, например, 20 дней питаться как белорусы не могут. Но выход все равно был найден в виде купленного барана в соседней деревне. Водители умудрились его пожарить в фуре. Кстати, лук и морковь подарили россияне, так что белорусская граница так или иначе сближает.

Но если серьезно, то за 10 суток простоя 2 тыс. фур обходится в 3 тыс. евро, и это уже подсчитывают литовские перевозчики, причем чистых потерь, не говоря о том, что весь товар может стать неликвидным.

В этих политических играх, конечно, страдают и граждане зачинщиков. Литва ничего не делает в одиночку, за всеми действиями стоит Европейский союз и страны НАТО. Официальная Анкара в НАТО входит, но турецким перевозчикам это сейчас никак не помогает.

"Что здесь люди будут есть, пить. Я имею в виду, что мы не мылись, мы ничего не делали уже 30 дней", - сетует водитель из Турции. То же самое происходит и по отношению к перевозчикам из Литвы. Официальный Вильнюс как будто разделил своих граждан на тех, кому можно сегодня вернуться домой, и на тех, кому, возможно, будет можно через месяц или два.

"Они даже своих граждан ЕС сюда не пускают. У моего товарища есть 2 паспорта - российский и литовский, он простоял 4 дня и его сюда не пустили", - рассказал один из водителей.