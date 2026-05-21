Форум женщин-предпринимателей Союзного государства стартовал в Минске

В Минске начал свою работу форум женщин-предпринимателей Союзного государства. Более полутысячи деловых леди из Беларуси и России приехали поделиться своим опытом.

Работа будет вестись по секциям, где гости смогут обсудить вопросы реализации совместных проектов, инициатив и новых направлений сотрудничества. Как показывает практика, женщины-лидеры в последние годы активно выстраивают международные контакты.

"Предпринимательство, оно не имеет пола, но есть определенные сферы, в которых женщины себя больше проявляют с точки зрения предпринимательской инициативы. В первую очередь это бьюти-индустрия, сфера услуг, туристический сектор. При этом женщины сейчас заходят и в классический мужской бизнес - транспортные услуги и логистику. Если говорить о цифрах, то у нас доля женского предпринимательства увеличилась и уже составляет 42 %. Около 85 тыс. женщин-предпринимателей работают на благо своих семей и Республики Беларусь", - прокомментировал Иван Вежновец, первый заместитель министра экономики Беларуси.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

"Союзное государство - два государства, которые ищут все точки соприкосновения для сотрудничества. А женщины - это всегда особый двигатель прогресса. Поэтому было решено символично в кинотеатре "Москва" создать такую площадку и провести первый форум женщин-предпринимателей Союзного государства. Сегодня здесь собирается более 500 человек, из которых около 150 приехали из Российской Федерации. Уверена, что это станет нашей доброй традицией".