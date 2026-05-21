Осторожно: мошенники! Аферисты просят оплатить несуществующий штраф

Новая схема обмана с "оплатой штрафа". Белорусам стали массово приходить СМС-уведомления о якобы неуплаченном штрафе от МВД.

К сообщению прилагается ссылка, по которой можно погасить задолженность. В результате люди теряют сбережения, либо их банковские данные попадают в руки мошенников. В милиции предупреждают: не стоит пытаться оплатить штраф таким способом.

Денис Ливанович, замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

"Оплата штрафов может быть осуществлена в кассе банка, банкомате, платежно-справочном терминале, инфокиоске, интернет-банкинге, мобильном банкинге, а также в иных кредитно-финансовых организациях, подключенных к системе "Расчет" ЕРИП".