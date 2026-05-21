ООН предсказала возможность глобального продовольственного кризиса

У мира есть полгода для предотвращения рекордного продовольственного кризиса, предупреждают в ООН.

Последствия закрытия Ормузского пролива усугубляются. Индекс продовольственных цен растет третий месяц подряд из-за высокой стоимости энергоносителей и перебоев с логистикой.

По мнению международной организации, кризис будет развиваться поэтапно, затрагивая не только топливо, но и удобрения и семена. В итоге ожидается снижение урожаев и рост инфляции для потребителей.

Предупреждение ООН прозвучало сразу после отказа Еврокомиссиии снять пошлины с российских удобрений в пользу переработки навоза.