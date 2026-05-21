3.86 BYN
2.73 BYN
3.16 BYN
ООН предсказала возможность глобального продовольственного кризиса
Автор:Редакция news.by
У мира есть полгода для предотвращения рекордного продовольственного кризиса, предупреждают в ООН.
Последствия закрытия Ормузского пролива усугубляются. Индекс продовольственных цен растет третий месяц подряд из-за высокой стоимости энергоносителей и перебоев с логистикой.
По мнению международной организации, кризис будет развиваться поэтапно, затрагивая не только топливо, но и удобрения и семена. В итоге ожидается снижение урожаев и рост инфляции для потребителей.
Предупреждение ООН прозвучало сразу после отказа Еврокомиссиии снять пошлины с российских удобрений в пользу переработки навоза.
Ранее Гутерриш отмечал: решения проблемы наступающего голода не существует без поставок продовольствия и удобрений из России.