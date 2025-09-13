Фотофиксация и РСМОБ - что помогает ГАИ отслеживать нарушения ПДД

Есть ли новшества, которые использует Госавтоинспекция, чтобы следить за нарушениями правил дорожного движения? На такой вопрос в "Актуальном интервью" ответил начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич.

"Сейчас мы активно развиваем Республиканскую систему мониторинга общественной безопасности, которая позволяет контролировать соблюдение общественного порядка, в том числе и отдельным блоком контролировать обеспечение безопасности дорожного движения. Ряд сотрудников в настоящее время занимаются мониторингом уличной дорожной сети", - поделился собеседник.

Один сотрудник может контролировать порядка 15 аварийно опасных участков, выявлять при этом правонарушителей, своевременно передавать информацию дорожно-патрульной службе, которая выявляет и задерживает гражданина, занимается профилактической работой, а если необходимо - привлекает к административной ответственности.

Но на этом не собираются останавливаться. "В настоящее время активно используется фотофиксация при нарушении скоростного режима. Также выявляются нарушения при расположении транспортных средств на проезжей части, а в частности, по полосе движения. Для общественного транспорта запущена фиксация правонарушений, связанных с проездом на красный сигнал светофора на улице Богдановича и улице Широкой в Минске", - добавил Сергей Бабич.

