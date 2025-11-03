3.68 BYN
Функцию оплаты проезда по карте тестируют в электробусах маршрута № 1 Минска
Еще один плюс к комфорту при езде в пассажирском транспорте Минска. На автобусном маршруте № 1 теперь за проезд можно рассчитываться банковскими карточками. Терминалы работают в стандартном режиме, достаточно приложить платежную карточку к новому девайсу.
Такой же эксперимент по оплате банковской карточкой Минсктранс провел уже на троллейбусном первом маршруте. Более 3 тыс. пассажиров за предыдущий месяц воспользовались такой возможностью.
Елена Громыко, официальный представитель ГП "Минсктранс":
"Мы начали тестировать программное обеспечение, позволяющее оплатить проезд банковской картой и в первом автобусном маршруте, который соединяет диспетчерскую станцию "Веснянка" с вокзалом. Ранее тестовая эксплуатация началась на первом троллейбусном маршруте, уже многие пассажиры смогли таким образом оплатить проезд. Условия те же - к оплате принимаются все карточки Беларусбанка, а также платежной системы Белкарт всех банков - резидентов Республики Беларусь. Оплатить проезд также можно и приложением "Белкарт Pay". Все просто - необходимо приложить банковскую карту к валидатору и дождаться ответного сообщения. Планируется, что в 2026 году оплатить проезд во всем городском наземном транспорте можно будет любой банковской картой".
Оплату проезда карточками запустили с ноября и в маршрутных такси Минска. Рассчитываться традиционно наличными либо по QR-коду в городском транспорте по-прежнему можно.