Функцию оплаты проезда по карте тестируют в электробусах маршрута № 1 Минска

Еще один плюс к комфорту при езде в пассажирском транспорте Минска. На автобусном маршруте № 1 теперь за проезд можно рассчитываться банковскими карточками. Терминалы работают в стандартном режиме, достаточно приложить платежную карточку к новому девайсу.

"Мы начали тестировать программное обеспечение, позволяющее оплатить проезд банковской картой и в первом автобусном маршруте, который соединяет диспетчерскую станцию "Веснянка" с вокзалом. Ранее тестовая эксплуатация началась на первом троллейбусном маршруте, уже многие пассажиры смогли таким образом оплатить проезд. Условия те же - к оплате принимаются все карточки Беларусбанка, а также платежной системы Белкарт всех банков - резидентов Республики Беларусь. Оплатить проезд также можно и приложением "Белкарт Pay". Все просто - необходимо приложить банковскую карту к валидатору и дождаться ответного сообщения. Планируется, что в 2026 году оплатить проезд во всем городском наземном транспорте можно будет любой банковской картой".