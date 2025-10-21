ГАИ Беларуси проверяет маршрутки на безопасность пассажирских перевозок

На контроле ГАИ - перевозка пассажиров в маршрутных такси. Госавтоинспекция следит за движением этого общественного транспорта по улицам столицы.

Водители и перевозчики несут ответственность за безопасность пассажиров в салоне. Поэтому автомобили должны иметь официальный доступ к дорожному движению, а также исправные огнетушители и аптечки на борту.