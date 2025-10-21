3.68 BYN
2.99 BYN
3.49 BYN
ГАИ Беларуси проверяет маршрутки на безопасность пассажирских перевозок
Автор:Редакция news.by
На контроле ГАИ - перевозка пассажиров в маршрутных такси. Госавтоинспекция следит за движением этого общественного транспорта по улицам столицы.
Водители и перевозчики несут ответственность за безопасность пассажиров в салоне. Поэтому автомобили должны иметь официальный доступ к дорожному движению, а также исправные огнетушители и аптечки на борту.
За нарушение правил водители получают предупреждение или штраф, также к административной ответственности привлекают организацию перевозчика.