ГАИ вводит усиленные меры по предупреждению ДТП

Особое внимание - соблюдению правил обгона и маневрирования

Госавтоинспекция вводит усиленные меры по предупреждению ДТП. На дороги выведены дополнительные наряды ДПС, организован негласный и смешанный контроль. Ключевая задача - оперативно пресекать нарушения ПДД, которые могут привести к тяжелым последствиям. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к соблюдению ПДД в условиях сокращающегося светового дня и ухудшения погодных условий.

Виктор Ротченков, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси:

"В связи со сложной дорожной обстановкой Госавтоинспекция вводит усиленные меры по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, особенно в темное время суток. Для повышения безопасности перевозок пассажиров особое внимание будет уделяться соблюдению правил проезда перекрестка, нарушению правил обгона, использованию ремней безопасности".

