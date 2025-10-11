ГАИ вводит усиленные меры по предупреждению ДТП

Госавтоинспекция вводит усиленные меры по предупреждению ДТП. На дороги выведены дополнительные наряды ДПС, организован негласный и смешанный контроль. Ключевая задача - оперативно пресекать нарушения ПДД, которые могут привести к тяжелым последствиям. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к соблюдению ПДД в условиях сокращающегося светового дня и ухудшения погодных условий.