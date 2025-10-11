В немецком городе Гисен произошла стрельба на рыночной площади

Полицейские на улице е=немецкого города news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e19d919-93be-4fef-93dd-d6a3d99238f0/conversions/470e6e8d-f8db-4fde-9ca9-f41e790e7436-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e19d919-93be-4fef-93dd-d6a3d99238f0/conversions/470e6e8d-f8db-4fde-9ca9-f41e790e7436-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e19d919-93be-4fef-93dd-d6a3d99238f0/conversions/470e6e8d-f8db-4fde-9ca9-f41e790e7436-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e19d919-93be-4fef-93dd-d6a3d99238f0/conversions/470e6e8d-f8db-4fde-9ca9-f41e790e7436-xl-___webp_1920.webp 1920w

Неизвестный открыл огонь на рыночной площади немецкого города Гисен (федеральная земля Гессен). Несколько человек получили ранения. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на местную полицию.

Преступник устроил стрельбу в 15.10 по местному времени (16.10 по минскому времени), пока его не удалось задержать. Сообщается, что инцидент произошел около здания букмекерской конторы недалеко от рыночной площади.

В связи с происшествием полиция оцепила входы на рыночную площадь, чтобы обеспечить безопасность граждан и не допустить проникновения посторонних на место происшествия.