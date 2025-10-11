3.69 BYN
В немецком городе Гисен произошла стрельба на рыночной площади
Автор:Редакция news.by
Неизвестный открыл огонь на рыночной площади немецкого города Гисен (федеральная земля Гессен). Несколько человек получили ранения. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на местную полицию.
Преступник устроил стрельбу в 15.10 по местному времени (16.10 по минскому времени), пока его не удалось задержать. Сообщается, что инцидент произошел около здания букмекерской конторы недалеко от рыночной площади.
В связи с происшествием полиция оцепила входы на рыночную площадь, чтобы обеспечить безопасность граждан и не допустить проникновения посторонних на место происшествия.
Фото dpa / Global Look Press