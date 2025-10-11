3.69 BYN
Мощный образец ядерного оружия: Северная Корея на военном параде представила ракету "Хвасон-20"
Масштабным военным парадом отметили в Северной Корее 80-летие со дня основания Трудовой партии КНДР. На торжественном смотре была представлена новая межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-20", которую в Пхеньяне называют "самым мощным образцом ядерного оружия" республики.
Эксперты полагают, что глава КНДР Ким Чен Ын говорил именно о ней, когда утверждал, что в стране разработали новое "секретное оружие".
По оценкам экспертов, дальность полета ракеты "Хвасон-20" может позволить поражать цели даже на территории США. В параде приняли участие все виды и рода войск вооруженных сил КНДР, были продемонстрированы последние образцы современного вооружения, в том числе танки "Чхонма-20", самоходные артиллерийские установки и гиперзвуковые ракеты.