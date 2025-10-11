Мощный образец ядерного оружия: Северная Корея на военном параде представила ракету "Хвасон-20"

Масштабным военным парадом отметили в Северной Корее 80-летие со дня основания Трудовой партии КНДР. На торжественном смотре была представлена новая межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-20", которую в Пхеньяне называют "самым мощным образцом ядерного оружия" республики.

Эксперты полагают, что глава КНДР Ким Чен Ын говорил именно о ней, когда утверждал, что в стране разработали новое "секретное оружие".