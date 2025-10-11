3.69 BYN
Четвертый сезон "Лиги храбрых - 2025" стартовал в Минске
4 сезон нашумевшего в том числе за пределами Беларуси проекта Президентского спортивного клуба и Белорусской федерации борьбы "Лига храбрых" стартовал сегодня в Минске. Схватки в формате шоу и напряженная борьба, аншлаг на трибунах только подчеркнул яркое начало 4 сезона.
Дворец борьбы Александра Медведя на время "Лиги храбрых" уже 4 сезон становится великим спортивным колизеем.
Когда здесь проходят схватки, трибуны умолкают, чтобы услышать, что после побед говорят спортсмены.
Формат - шоу, но главное - ощущение значимости момента и высокой цены успеха.
Совместный проект Президентского спортивного клуба и Белорусской федерации борьбы стал уникальным явлением для детско-юношеского спорта нашей страны. Ведь тут все по-взрослому и даже лучше.
Особенно семейная атмосфера на трибунах, ведь родители приходят поддержать своих детей.
За выход в четвертьфинал, а количество участников впервые открывает раунд квалификации, сражались очень крепкие на таланты регионы - Минская и Гродненская области. Успех минчан в итоге оказался уверенный. Счет 21:9 по победам в 30 схватках. И именно представители столичного региона Кирилл Маскевич и Павел Глинчук взяли бронзовые медали сентябрьского чемпионата мира.
В завершении специальные призы, и что самое приятное - из рук наших знаменитых чемпионов, таких как Павел Глинчук и Алеся Гетманова. Это классный импульс для того, чтобы продолжить заниматься тем делом в нашей стране, в котором можешь добиться наивысших высот.