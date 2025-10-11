В Минске прошел масштабный велопраздник для всей семьи "Першы ровар"

Любовь к спорту объединяет. Самый семейный велофестиваль - "Першы ровар" - подвел черту под своим 4 сезоном. На протяжении года масштабные детско-юношеские соревнования гостили в каждом районе столицы.

Победители заездов и стали участниками финала, который приняло ядро велодрома "Минск-Арены". Сотни мальчиков и девочек в возрасте до 12 лет состязались в фигурном вождении, массовых заездах. Свои первые шаги в велоспорте сделали и совсем юные участники от 2 до 6 лет, посоревновавшись на беговелах.