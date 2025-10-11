В соборе Парижской Богоматери нашли письмо с предупреждением о теракте

Отреставрированный после пожара 2019 года собор Парижской Богоматери после открытия в декабре 2024 года сталкивается с наплывом туристов. В дневные часы очереди из желающих посетить храм заполняют практически всю площадь перед ним, тогда как забронировать билеты на определенное время крайне трудно: они заканчиваются уже через несколько минут после появления временных слотов на сайте собора.