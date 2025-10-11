3.69 BYN
В соборе Парижской Богоматери нашли письмо с предупреждением о теракте
Письмо с предупреждением о теракте было обнаружено 10 октября в Нотр-Даме в Париже. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на сообщение издания Le Figaro.
Газета, ссылаясь на источник в столичной полиции, пишет, что неизвестные призывали администрацию собора не открывать его в выходные 11 и 12 октября, поскольку внутри него якобы будет совершено нападение. По утверждениям авторов письма, "иностранные граждане в последние дни спрятали в соборе ножи и намерены устроить бойню".
Как сообщило издание, служба безопасности собора совместно с префектурой столичной полиции провела проверку и не обнаружила оружия в здании. Также в субботу на входе проводится досмотр посетителей храма.
Администрация одного из главных туристических объектов Парижа пока не решила, будет ли она подавать жалобу в связи с инцидентом.
Отреставрированный после пожара 2019 года собор Парижской Богоматери после открытия в декабре 2024 года сталкивается с наплывом туристов. В дневные часы очереди из желающих посетить храм заполняют практически всю площадь перед ним, тогда как забронировать билеты на определенное время крайне трудно: они заканчиваются уже через несколько минут после появления временных слотов на сайте собора.
Фото АП