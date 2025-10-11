3.69 BYN
В США неизвестные расстреляли толпу
Автор:Редакция news.by
Смертельные выстрелы прозвучали в городе Леланд в штате Миссисипи на юге США. Погибли 4 человека.
Как сообщил телеканал CBS News со ссылкой на мэра города, еще минимум 12 человек получили ранения. Пострадавших доставили вертолетом в местные больницы. Инцидент произошел на центральной улице города, там было многолюдно - готовились к массовому мероприятию с участием старшеклассников. Ведется операция по розыску подозреваемых.