В США неизвестные расстреляли толпу

Как сообщил телеканал CBS News со ссылкой на мэра города, еще минимум 12 человек получили ранения. Пострадавших доставили вертолетом в местные больницы. Инцидент произошел на центральной улице города, там было многолюдно - готовились к массовому мероприятию с участием старшеклассников. Ведется операция по розыску подозреваемых.