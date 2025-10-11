Польская оппозиция проводит крупную антиимигрантскую уличную акцию протеста. В центре Варшавы собралось несколько тысяч человек (в основном сторонники оппозиционной партии "Право и справедливость" во главе с ее лидером).

Напомним, Качиньский анонсировал митинг еще в июле, заявив о стремлении "принудить власть к тому, чтобы вместо создания центров миграции она начала активно противостоять предложениям со стороны Германии и Европейского союза согласиться на переселение нелегальных мигрантов". Парадоксально, но представители правящей коалиции обвиняют именно "Право и справедливость" в наплыве в Польшу большого количества нелегалов.