Хоккеисты минского "Динамо" сыграют с "Шанхайскими драконами" в Санкт-Петербурге

11 октября иинское "Динамо" в Санкт-Петербурге завершает мини выездную серию в регулярном сезоне КХЛ. Белорусы попытаются взять реванш у "Шанхайских драконов" за поражение 2:3 в четверг, 9 октября. Прямая трансляция встречи на телеканале "Беларусь 5" начнется в 16:50.

У обеих команд по 16 баллов в активе, а в случае успеха "зубры" смогут вернуться в топ-3 в турнирной таблице.