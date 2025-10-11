3.69 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
Хоккеисты минского "Динамо" сыграют с "Шанхайскими драконами" в Санкт-Петербурге
Автор:Редакция news.by
11 октября иинское "Динамо" в Санкт-Петербурге завершает мини выездную серию в регулярном сезоне КХЛ. Белорусы попытаются взять реванш у "Шанхайских драконов" за поражение 2:3 в четверг, 9 октября. Прямая трансляция встречи на телеканале "Беларусь 5" начнется в 16:50.
У обеих команд по 16 баллов в активе, а в случае успеха "зубры" смогут вернуться в топ-3 в турнирной таблице.
А затем ненадолго "Динамо" вернется на родную "Минск-Арену", где 14 октября примет "Торпедо", а 17-го - "Нефтехимик".