Трамп: США 1 ноября введут 100-процентные пошлины на товары из КНР
США с 1 ноября на 100 % увеличат размер таможенных пошлин в отношении Китая, а также введут меры экспортного контроля. С таким сообщением выступил американский президент.
Дональд Трамп заявил, что "Китай занял исключительно агрессивную позицию", и сообщил о том, что с 1 ноября "введет меры экспортного контроля на практически всю производимую им продукцию".
Своими заявлениями хозяин Белого дома обрушил мировые рынки - резко упали все три основных фондовых индекса США. Сильно пострадали акции таких технологических гигантов, как Tesla, Amazon и Nvidia.
Еще более мощный удар пришелся на криптовалюты. Стоимость биткойна опускалась ниже 105 тыс. долларов впервые с июня 2025 года. Некоторые другие криптовалюты потеряли в цене до 80 %. Несмотря на торговую войну с Китаем, Трамп, однако, допустил возможность очной встречи с председателем КНР.