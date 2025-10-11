На улицах Брюсселя до конца года могут развернуть армию. Бельгийский министр обороны признал ситуацию в области безопасности в столице Бельгии и Евросоюза драматичной.

Ранее появилась информация о задержании троих мужчин, которых подозревают в подготовке покушений на премьер-министра и других бельгийских политиков. И в это же время минобороны разработало план дополнительных военных расходов на 34 млрд евро. Приоритетом для использования этих денег станет создание крупных запасов боеприпасов взамен переданных Украине. Но откуда взять средства - неизвестно: ВВП Бельгии в прошлом году составил 610 млрд, а дефицит госбюджета достиг 4,5 %.