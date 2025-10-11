Митинг в Афинах, забастовка в Бельгии: Европа готовится к новым акциям протеста

Социальная политика Евросоюза также вызывает вопросы - Старый Свет готовится к новым акциям протеста.



Очередная общенациональная 24-часовая забастовка состоится в Греции 14 октября. В этот день в греческом парламенте состоится обсуждение спорного законопроекта. Как заявил профсоюз, под видом установки "гибкого рабочего графика" закон отменяет 8-часовой рабочий день и легализует эксплуатацию сотрудников. Планируется митинг на площади Конституции в Афинах, где расположено здание парламента.