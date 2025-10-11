3.69 BYN
Митинг в Афинах, забастовка в Бельгии: Европа готовится к новым акциям протеста
Социальная политика Евросоюза также вызывает вопросы - Старый Свет готовится к новым акциям протеста.
Очередная общенациональная 24-часовая забастовка состоится в Греции 14 октября. В этот день в греческом парламенте состоится обсуждение спорного законопроекта. Как заявил профсоюз, под видом установки "гибкого рабочего графика" закон отменяет 8-часовой рабочий день и легализует эксплуатацию сотрудников. Планируется митинг на площади Конституции в Афинах, где расположено здание парламента.
Также готовятся бастовать транспортники Бельгии. Объединенный профсоюзный фронт проведет акцию протеста против реформ федерального правительства, влияющих на пенсии, зарплаты и условия труда.
Акция протеста ударит по тысячам путешественников, поскольку два крупных аэропорта страны подтвердили отмену сотен рейсов. Забастовка также может повлиять на работу метро, автобусов и трамваев.