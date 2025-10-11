Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Великобритания и США провели воздушную операцию у границ России

Великобритания и США провели воздушную операцию у границ России.

При участии других государств НАТО организовали 12-часовую миссию по патрулированию воздушного пространства альянса вблизи российских границ с применением боевой авиации.

Поводом послужили инциденты с беспилотниками в Польше и других странах, заявили в британском минобороны. В операции были задействованы 2 самолета ВВС Великобритании, которые вылетели из Арктического региона мимо Беларуси и Украины при поддержке самолета-заправщика ВВС США. Лондон назвал операцию "мощным сигналом о единстве НАТО противникам, в частности, России".

В мире

ВеликобританияСШАНАТО