Повторно назначенный на должность премьер-министра Франции Себастьен Лекорню заявил о готовности вновь подать в отставку, если "не будут выполнены условия для работы во главе правительства". Об этом сообщает РИА Новости.

Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьер-министра Франции, на котором он провел всего 27 дней. Среди причин ухода он упомянул реакцию оппозиции на его добровольный отказ от конституционного инструмента, позволяющего правительству проталкивать законопроект в обход парламента, а также бескомпромиссную позицию политических партий и некоторые партийные амбиции в связи с будущими президентскими выборами.

"Я подал в отставку в прошлый понедельник, поскольку для работы во главе правительства не было условий. Если условия снова не сложатся, то я уйду", - сказал он в интервью изданию Tribune.

По словам Лекорню, планируется сформировать "более свободное" правительство, а назначения министров смогут удивить французов. Кроме того, он согласился вновь возглавить французское правительство по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона после заверения, что ему будет предоставлена свобода действий.

Накануне французское правительство сообщило, что Макрон вновь назначил Лекорню премьером страны и поручил ему сформировать правительство. Левая и правая оппозиции сразу заявили о намерении выступить с вотумом недоверия повторно назначенному премьеру.

Французские СМИ писали, что отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. С момента переизбрания Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств. Предшественник Лекорню премьер Франсуа Байру подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.