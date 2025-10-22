Гасанов: Европейцы надеются, что Трамп не пойдет на полные уступки Кремлю по условиям мира

Встреча Путина с Трампом отложена, и дата ее проведения пока не называется, хотя в Будапеште продолжают к этой встрече готовиться. Российская сторона заявляет, что переговоры американского и российского президентов необходимы, поскольку ситуация вокруг Украины сложна и требует вмешательства лидеров. Пока не планируются телефонные беседы ни Путина с Трампом, ни Путина с Орбаном - то есть переговоры в Венгрии по-прежнему на повестке дня, но для их подготовки требуется кропотливая работа.

Сергей Рябков, замминистра иностранных дел России:

"[Погоней за] сенсационными заголовками и поисками каких-то поводов для того, чтобы продать несуществующую новость, - к сожалению, этим занимаются очень многие СМИ, прежде всего на Западе. Поэтому мы вынуждены приземлять, если хотите, общую тональность. Я еще раз подчеркиваю, все в работе, причем в домашней работе!"

Американская сторона также не считает, что переговоры в Будапеште отменены или сорваны - они, возможно, отложены, хотя и на этот счет нет полной определенности.

Дональд Трамп, президент США:

"Нет-нет, не хочу тратить время впустую. Посмотрим, что из всего этого выйдет. Знаете, никогда не знаешь, что произойдет. Но в этой сфере в связи с войной между Украиной и Россией происходит много событий. И мы сообщим в течение следующих двух дней о наших действиях. Мы решим эту проблему".

Между тем Европа и НАТО прилагают максимум усилий к тому, чтобы повернуть переговорный трек в выгодное Украине русло. С планом по мирному урегулированию в Вашингтон отправился генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. Документ содержит 12 пунктов. Доподлинно известно, что Брюссель вместе с Киевом предлагают остановку боевых действий по линии соприкосновения войск. Затем на территорию Украины должны войти иностранные армейские подразделения - в частности, британский контингент. Два эти предложения заведомо неприемлемы для России, а выдвижение принципов делает переговоры невозможными.

Помимо условий мира, по которым Трамп и Путин могут договориться, европейских лидеров не устраивает сам факт того, что их на переговорах нет, высказал мнение Камран Гасанов, политический эксперт, старший преподаватель филологического факультета РУДН.

"То есть там нет и Зеленского на этой встрече. Они хотят, чтобы Зеленский там был и Брюссель в лице Урсулы фон дер Ляйен или кого-нибудь еще, - уточнил он. - Они (европейские лидеры. - Прим. ред.) считают, что договариваются за их спинами. Это удар по престижу Евросоюза, по их влиянию".

"После того как, можно сказать, Трамп частично "слил" Украину, Украина висит по большому счету на шее Европы. Европа считает: почему мы не должны там участвовать, если Украину кормим мы, это уже фактически наше детище, наш проект, а нас ни во что не ставят? И если нас там нет, пускай эта потенциальная сделка провалится. И условия сделки... Европейцы по-прежнему надеются, что Трамп будет транслировать их точку зрения и не пойдет на полные уступки Кремлю по условиям мира", - поделился своими предположениями Камран Гасанов.