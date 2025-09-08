Где и кем работала белорусская молодежь летом 2025 года

Лето для многих подростков и студентов прошло не только под знаком отдыха, но и трудовой закалки. Вместо гамаков и шезлонгов были строительные перчатки и инструменты.

Это лето в Беларуси выдалось по-настоящему насыщенным, особенно для молодежи. Тысячи ребят трудились, набирались опыта и делали первые шаги в профессиональной жизни. Самыми популярными направлениями стали сферы услуг и торговли. Молодые люди работали в магазинах, кафе, помогали в организациях мероприятий. Не отставало и сельское хозяйство - ребята трудились на полях, фермах и в теплицах. Многие выбрали и более серьезные направления - строительство и промышленность. Там, где нужны крепкие руки и желание учиться, молодежь показала себя только с лучшей стороны.

Сергей Кацко, начальник управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

"Отмечу, что в 2025 году Министерством труда и социальной защиты была запущена акция "Время добрых дел". Ребята в возрасте 14-16 лет работали в государственных учреждениях социального обслуживания. Более 800 человек за летний период отработали именно там".