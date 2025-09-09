Где оставить вещи и как пройти на праздник: инструкция для гостей Минска в День города

13 сентября в Минске вводится усиленный режим несения службы в связи с проведением массовых мероприятий, посвященных Дню города. Об этом сообщил начальник Управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Сергей Горохов.

Для обеспечения безопасности гостей и жителей столицы на площадках у Дворца спорта и в Верхнем городе будут организованы контрольно-пропускные пункты (КПП). Восемь КПП начнут работу в районе станции метро "Немига", подземного перехода у ТЦ "Галерея", а также у перехода на ул. Мельникайте и вдоль зеленой зоны проспектов Победителей и Машерова. На площадке Верхнего города будет задействовано шесть КПП.

Для удобства ветеранов, инвалидов, беременных женщин и граждан с малолетними детьми предусмотрены отдельные пункты пропуска. Для большей визуализации эти КПП будут обозначены оранжевым тентом. Сергей Горохов

Перед каждым КПП установят стенды с информацией о запрещенных к проносу предметах и веществах. Для хранения таких вещей, как отметил начальник Управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД, будут работать камеры хранения: на проспекте Победителей, 2, вблизи перекрестка Машерова-Победителей и на ул. Мельникайте (возле Дома профсоюзов).

Еще несколько важных моментов:

движение общественного транспорта у Дворца спорта с 06:30 будет ограничено, а ближайшая остановка к праздничным площадкам будет располагаться на ул. Мельникайте;

вход с домашними животными и средствами персональной мобильности будет запрещен;

гостей праздника просят учитывать прогноз погоды, так как при сильных осадках возможны ограничения движения вблизи переходов и станций метро.

Дополнительные меры безопасности будут введены в парке им. Горького, где пройдет фестиваль профессий, а также на локальных мероприятиях в каждом районе города. Количество патрулей будет увеличено в зависимости от ожидаемого числа посетителей.

Кульминацией праздника станет фейерверк в 23:00 в сквере Старостинская Слобода у гостиницы "Беларусь". С 19:00 в этом районе введут периметры безопасности, ограничат парковку и передвижение граждан для комфортного и безопасного наблюдения за шоу. Использование дронов в зоне мероприятий запрещено, а нарушители будут привлечены к ответственности.