Минск зажигает: что ждет гостей на Дне города 13 сентября

13 сентября Минск отметит День города ярким и насыщенным праздником, который объединит жителей и гостей столицы. Об этом сообщила заместитель начальника управления культуры Мингорисполкома Светлана Силич.

Торжества начнутся в 10:00 у обелиска "Минск - город-герой" с церемонии возложения цветов. Участие в ней примут руководство города, представители зарубежных делегаций, сотрудники Мингорисполкома, правоохранительных органов, районных администраций и активисты общественных объединений.

В парке Победы развернется масштабное международное соревнование "Сильнейший пожарный и спасатель", которое обещает стать одной из самых зрелищных площадок дня.

От монумента "Минск - город-герой" до Дворца спорта протянется "Зеленая территория" - традиционная локация с интерактивными зонами. Особое внимание привлечет фестиваль "Мінск старажытны" с участием 500 реконструкторов из Беларуси, России и Китая. Театрализованное действо с клубами исторической реконструкции погрузит гостей в атмосферу прошлого. По словам Светланы Силич, такое представление ежегодно пользуется огромной популярностью.

Возле Дворца спорта праздник продолжится спортивным олимпийским днем, организованным совместно с Национальным олимпийским комитетом. Мероприятие продлится до 17:00, после чего стартует молодежная концертная программа. В этом году она будет особенно яркой: на сцене выступят звезды российской эстрады, включая хедлайнера, ранее собиравшего полные залы в Минске, а также популярные белорусские артисты. "Площадка станет центром притяжения для тех, кто хочет потанцевать и зарядиться энергией", - отметила Светлана Силич.

Кульминацией праздника в 23:00 станет красочный фейерверк, который завершит вечер ярким шоу. До полуночи гостей ждут динамичные выступления и диджей-сеты.

Каждый район Минска подготовил собственные концертные площадки, чтобы жители и гости могли найти развлечения по душе. "Все районы трепетно готовились к этому событию, чтобы каждый смог найти что-то по своим интересам", - подчеркнула Светлана Силич.