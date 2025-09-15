Гендиректор БАС пояснила, почему застраховать электромобиль дороже, чем обычную машину

Какие виды страхования представлены сегодня в Беларуси, поделилась в "Актуальном интервью" гендиректор Белорусской ассоциации страховщиков (БАС) Ирина Мерзлякова.

"Одним из самых популярных видов считается страхование медицинских расходов. В основном страхуют своих работников предприятия. На сегодняшний день за полугодие насчитывается около 500 тыс. застрахованных. Надо сказать, что количество обращений и количество убытков уже подходит за полгода к 2 млн. То есть это то, что уже обработали страховщики", - заявила гендиректор БАС.

Также драйверами роста, по словам Ирины Мерзляковой, является транспорт, потому что как только он приобретается, его нужно обязательно застраховать. "Если взять физические лица, то есть рост, но в то же время мы получили на 30 % рост убытков по сравнению с 2024 годом. В этом сегменте особо отмечу электромобили. Рост непосредственно по этому виду составляет в три раза, потому что их приобретают", - сказала она.

На вопрос, неужели электромобили чаще попадают в ДТП, представитель ассоциации страховщиков пояснила, что в данном случае речь идет не о частоте, а о размере возмещения убытка, так как он получается больше.

Ирина Мерзлякова сообщила, что средняя выплата гражданину, у которого есть электромобиль, составляет приблизительно 4 тыс. белорусских рублей. А выплата по обыкновенному автомобилю - 2,7 тыс. рублей.

"Поэтому сумма выплаты говорит о том, что убытки становятся дороже. Мы стали изучать международный опыт, и в странах, где уже давно используются электромобили, там страховые тарифы в 1,5-1,8 раза выше", - отметила собеседник.

Как пояснила гендиректор, если говорят, что, покупая электромобиль, можно сэкономить на бензине и на обслуживании, то получается дороже страхование. "Думаю, что мы тоже к этому придем, и страховщики поднимут тарифы, потому что уже виден на небольшом отрезке резкий скачок убытков, потому что очень дорогими получаются батареи, повреждения, компьютерное оснащение такого транспорта", - предположила она.